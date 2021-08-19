Яка порода кішок підходить вам за знаком Зодіаку
Часто говорять, що вибір, який ми робимо в житті, розкриває наш істинний характер. Тому і до вибору домашнього вихованця варто поставитися дуже ретельно, повідомляє Слова і Фрази.
Овен
Абіссинська кішка. Вона дуже активна, багато рухається і завжди готова грати.
Телець
Картезіанська кішка (шартрез) - слухняна і швидко вчиться новому, буде ідеальним домашнім вихованцем.
Близнюки
Шотландська висловуха кішка - вміє ідеально адаптуватися до способу життя свого господаря. Ця порода чудово підходить для Близнюків, які дуже часто змінюють свій ритм життя.
Рак
Регдол - любить проводити час, лежачи поруч зі своїм господарем.
Лев
Мейн-кун - відрізняється своїм зовнішнім виглядом і може проявляти характер, але все ж стає справжнім другом для господаря.
Діва
Східний кіт - не вимагає особливого догляду і привертає увагу незвичайним зовнішнім виглядом.
Терези
Шантільї-тіффані - ласкавий компаньйон, який не може обійтися без свого господаря.
Скорпіон
Сфінкс - ці кішки доброзичливі і допитливі, завжди хочуть пограти.
Стрілець
Бенгальська кішка - легко адаптується до будь-якої обстановки, дуже енергійна.
Козеріг
Смугастий кіт (таббі) - відрізняється спокійним характером і не "хуліганить" у квартирі.
Водолій
Безхвостий кіт (Менкс) - любить проводити час у компанії господаря.
Риби
Екзотична короткошерста - відрізняється грайливим характером і завжди віддана господареві.