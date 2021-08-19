В МОЗ розповіли, як розподілять вакцини від Греції, Литви та Польщі

16 серпня Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У відомстві зазначили, що частина отриманої вакцини піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, а решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.

В МОЗ нагадали, що AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19. Вона схвалена до екстреного застосування ВООЗ та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.

Вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, викликаної штамом коронавірусу "Дельта", зазначається у відомстві.