У митній службі назвали найрезонансніші випадки контрабанди
За перші 7 місяців 2021 року українські митниці виявили та припинили понад 10 тис. порушень митних правил на суму майже 1,76 млрд грн
Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.
Як зазначається, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість виявлених правопорушень збільшилась на 22%.
"За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 935 млн грн — вдвічі більше за аналогічний показник 2020 року. Безпосередньо митницями розглянуто 2 032 справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму майже 93 млн грн", — кажуть у відомстві.
У Держмитслужбі також перелічили найрезонансніші цьогорічні випадки порушення митних правил і контрабанди. Серед них:
- спроба незаконного переміщення 1 т героїну до ЄС (спільна операція СБУ, Одеської та Галицької митниць під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури);
- спроба ввезти 13 тонн сигарет з Об’єднаних Арабських Еміратів (порт Чорноморськ, Координаційно-моніторингова митниця та Одеська митниця);
- факт порушення строку тимчасового ввезення на митну територію України елітного спорткару Lamborghini Aventador за 600 тис. євро (Київська митниця);
- спроба ввезення брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю понад 25 млн грн (митний пост Ягодин, Волинська митниця);
- спроба вивезення скіфського золота (спільна операція СБУ та Держмитслужби).