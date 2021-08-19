У митній службі назвали найрезонансніші випадки контрабанди

За перші 7 місяців 2021 року українські митниці виявили та припинили понад 10 тис. порушень митних правил на суму майже 1,76 млрд грн

Про це йдеться﻿ у повідомленні Державної митної служби.

Як зазначається, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість виявлених правопорушень збільшилась на 22%.

"За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 935 млн грн — вдвічі більше за аналогічний показник 2020 року. Безпосередньо митницями розглянуто 2 032 справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму майже 93 млн грн" , — кажуть у відомстві.

Найрезонансніші випадки порушення митних правил і контрабанди

У Держмитслужбі також перелічили найрезонансніші цьогорічні випадки порушення митних правил і контрабанди. Серед них: