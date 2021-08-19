На Буковині викрили схему незаконного експорту лісоматеріалів

СБУ зупинила незаконний експорт лісоматеріалів із заповідної зони в Чернівецькій області. За попередніми оцінками фахівців, природньому середовищу регіону завдано збитки на понад 3,3 млн грн, повідомляє СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, організаторами протиправної оборудки були службові особи одного із держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення. Готові лісоматеріали готували на експорт.

За фактом незаконної вирубки і продажу лісоматеріалів правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями мешкання учасників схеми.

Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до злочину осіб.



