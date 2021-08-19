Скільки українців підтримали б сьогодні проголошення незалежності

80% українців сьогодні б підтримали проголошення незалежності України. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"80% всіх опитаних на сьогодні підтримали б проголошення незалежності України, лише 15% висловилися б проти і ще 5% не змогли відповісти", - сказав заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів на презентації опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації".

Він зазначив, що під час опитування респонденти також оцінювали і свою ідентичність (за 10-бальною шкалою).

Так, згідно з дослідженням, громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних (11% не відчувають себе такими), європейцями - 26%, "радянською людиною" - 21%.

Серед представників покоління Незалежності ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці - 40%. Старші вікові групи менше вважають себе європейцями, але частіше за інших ідентифікують себе як "радянську людину".