МОЗ запропонував відмітний знак для підприємств з вакцинованим персоналом

Міністерство охорони здоров'я запропонувало підприємствам, які провели серед своїх співробітників масову вакцинацію, роздрукувати і наклеїти на вході відповідні наклейки, повідомляє Деловая столица.

"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19. Вакциновані колективи можуть помістити у себе наклейки з написами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!". Так ви розповісте всім про те, що тут дбають про співробітників і відвідувачів" , — зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що Держагентство туризму позначить спеціальними знаками готелі, де вакцинували весь персонал.