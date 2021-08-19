Як перевірити, чи свіжі яйця: 3 простих лайфхаки

Щоб не використовувати зіпсований продукт, вам навіть не знадобиться розбивати яйця – це можна зробити візуально, повідомляє Сегодня.

Купуючи продукти в магазині або на ринку, або ж заглядаючи в надра свого холодильника, ви іноді задаєтесь питанням, наскільки свіжі яйця ?

Адже по шкаралупі складно визначити, як давно вони з'явилися на цей світ. І навіть розбите яйце просигналить неприємним запахом, тільки якщо воно вже зовсім зіпсоване.

Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки

Лайфхак 1. Опустити в воду

Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:

якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже; яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто; яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.

Лайфхак 2. Струсити

Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:

нічого не чути – яйце свіже; через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості; явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.

Лайфхак 3. Розбити

Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в плоску тарілку: