Знижки на авіаквитки до Дня незалежності: рейси і ціни

Традиційно до свят авіакомпанії пропонують своїм клієнтами знижки на квитки. Тож не дивно, що і до 30-ї річниці Незалежності України деякі з них підготували акційні пропозиції, повідомляє УНИАН.

Однією з перших про святкові знижки на авіаквитки оголосила найбільша українська авіакомпанія МАУ – зекономити можна буде до -30% вартості перельоту.

Як повідомляється в розсилці авіакомпанії, акція діятиме з 19 до 25 серпня 2021 року та розповсюджуватиметься на подорожі у період з 4 жовтня до 15 грудня 2021 року (за виключенням 13-18 жовтня та 22 жовтня - 1 листопада).

Згідно з інформацією на сайті МАУ, найдешевші акційні квитки пропонуються на рейси "Київ – Одеса" за ціною від 508 гривень. Найдешевші закордонні рейси пропонуються за напрямками "Київ – Вільнюс" (522 грн), "Київ – Берлін" (749 грн) та "Київ – Мілан" (829 грн).

Не виключено, що протягом найближчих днів про знижки оголосять й інші авіакомпанії, які виконують рейси до України – як українські, так і закордонні. Зокрема, зазвичай акції до свят пропонують SkyUP, Wizz Air та Ryanair. Тож якщо ви плануєте туристичну подорож до кінця року, радимо вам уважно слідкувати за цінами на сайтах авіакомпаній протягом найближчих днів.