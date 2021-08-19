Кожна друга АЗС працює без дозвільних документів

Майже половина перевірених Державною екологічною інспекцією автозаправних станції не мають дозволів на забруднюючі викиди або висновки з оцінки впливу на навколишнє середовище, повідомляє УНІАН.

У прес-службі інспекції зазначають, що на близько 40% підприємств, що здійснюють торгівлю паливом, виявлено порушення у сфері поводження з відходами, а ще на 20% - порушення в частині водокористування.

Всього в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи про порушення природоохоронного законодавства. 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів.

Повідомляється, що неякісне паливо і продаж контрафакту – далеко не найбільш руйнівні порушення, які допускають на автозаправних станціях. Велика кількість таких підприємств ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту навколишнього середовища. Як наслідок - ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через наднормативні викиди.

Зазначається, що штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими і є абсолютно недієвим важелем впливу на підприємства та їх подальшу екологізацію.

Перевірки АЗС:

За перший квартал року Державна екологічна інспекція під час перевірок якості палива на АЗС нарахувала 4,6 мільйона гривень штрафів.

За 3 місяці поточного року інспекція провела 280 перевірок на АЗС.