Афганці закликають Україну допомогти їм виїхати з країни

В аеропорту Кабула афганці закликають українську владу допомогти їм виїхати з країни, де тепер правлять таліби.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

"З нами жінки і діти. Рятуйте нас", - каже один з афганців, тримаючи в руках плакат з написом Україна.

За відомостями журналістів, звідусіль чути постріли, людям важко заходити на територію аеропорту.

Голова афганських громад в Україні Абдул Баяні заявив, що у людей немає можливості покинути країну. Він додав, що таліби не зможуть довго утримувати владу, адже ніхто в країні їх не підтримує.

Відзначимо, що за даними ЗМІ жителі Кабула та інших міст зараз намагаються не виходити з будинків, в країні практично нічого не працює.