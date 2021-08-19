Газпром обрушив ціни на газ

Газпром обрушив ціни на газ

Ціни на газ на європейському хабі TTF обрушилися 19 серпня на тлі заяви «Газпрому» про готовність почати поставки по експортному трубопроводу «Північний потік-2» до кінця 2021 року, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє "Лента.ру".

На момент публікації ціна кубометра газу за ф'ючерсним контрактом з постачанням у вересні дорівнювала 511 доларам (42,6 євро за один мегават). Таким чином, зниження в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 12 відсотків.

Раніше 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку-2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

У свою чергу директор з досліджень компанії Vygon Consulting Марія Бєлова оцінила очікуваний обсяг поставок в Європу по «Північному потоку-2» до кінця року в 4-5 мільярдів кубометрів, що можна порівняти з місткістю найбільшого європейського підземного сховища «Газпрому».

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