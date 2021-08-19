Газпром обрушив ціни на газ

Ціни на газ на європейському хабі TTF обрушилися 19 серпня на тлі заяви «Газпрому» про готовність почати поставки по експортному трубопроводу «Північний потік-2» до кінця 2021 року, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє "Лента.ру".

На момент публікації ціна кубометра газу за ф'ючерсним контрактом з постачанням у вересні дорівнювала 511 доларам (42,6 євро за один мегават). Таким чином, зниження в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 12 відсотків.

Раніше 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку-2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

У свою чергу директор з досліджень компанії Vygon Consulting Марія Бєлова оцінила очікуваний обсяг поставок в Європу по «Північному потоку-2» до кінця року в 4-5 мільярдів кубометрів, що можна порівняти з місткістю найбільшого європейського підземного сховища «Газпрому».