Психотерапевт пояснила, чого не повинно бути між закоханими

Якщо партнер ігнорує, жорстоко жартує чи контролює зовнішній вигляд – це може бути ознаками емоційного насильства. Що не можна ігнорувати у стосунках – пояснила психотерапевтка Саллі Браун.﻿, повідомляє 24 Канал.

Знущання

Часто можна почути від партнера "смішні" історії, наприклад, погано керуєте грошима, не вмієте водити машину. А коли стверджуєте, що вам це не подобається, то чуєте у відповідь звинувачення у поганому почутті гумору та надмірній вразливості.

Відчуття провини

Ви можете постійно мати відчуття сорому або вини, проте на це немає жодних причин. Також починаєте дуже прискіпуватись до своєї поведінки, щоб не дати партнеру знайти причину критикувати самостійно. Проте той все одно знаходить для цього різні можливості. Наприклад, партнер може напитися, проте буде пояснювати, що винні ви, бо "засмутили" його.

Раптово треба "захистити"

Якщо йдете кудись без свого партнер, то вам вказують, коли повинні повернутись, просять надіслати фотографію, де є та з ким, постійно телефонувати. Він може стверджувати, що піклується про вас, проте насправді перевіряє та утримує на повідку, який з часом тільки скорочується.

Стверджує, що все зіпсуєте

Ви можете бути в захоплені від нової ідеї чи можливості, проте партнер вважає, що не впораєтеся та одразу прогнозує поразку. Він впевнений, що все піде не так, як собі спланували та взагалі це погана ідея. У майбутньому ви можете припинити ділитись з ним ідеями, адже будете очікувати тільки негативної реакції.

Негативні коментарі замість компліментів

На початку стосунків партнер міг засипати компліментами, проте з часом їх залишилося декілька. А на заміну гарним словам прийшли коментарі про те, що виглядаєте "неправильно". Наприклад, що це за футболка, чому набрали вагу, що з волоссям. На образи ж отримуєте ще одне звинувачення – "занадто вразлива".

Усі помічають, що ви змінились

Наприклад, рідні та друзі можуть помічати, що ви почали рідко виходите гуляти, чомусь поміняли свій стиль одягу. Й вам самим важко пояснити причини таких змін.