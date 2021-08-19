СБУ викрила ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії"

Кіберфахівці СБУ викрили новий осередок інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ, повідомляє СБУ.

За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. "Техніку" розмістили за шістьма підпільними адресами.

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру. Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили: