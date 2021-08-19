Ексдружина Орландо Блума розповіла про ставлення до Кеті Перрі

Вісім років тому Орландо Блум розлучився з Мірандою Керр і знайшов нове кохання – Кеті Перрі. Як з'ясувалось, супермодель не лише в хороших стосунках з новою обраницею колишнього, а й любить співачку більше, ніж ексчоловіка, повідомляє 24 Канал.

Зірка стрічки "Пірати Карибського моря" Орландо Блум та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр розійшлись без скандалів і судових тяганин. Після розлучення вони зберегли теплі стосунки. На диво, на це впливає не лише спільний син Філінн, якому зараз 10 років, а й наречена актора Кеті Перрі.

Голлівудська пара разом уже п'ять років. За цей час співачка встигла не лише отримати довіру супермоделі, а й стати для неї подругою.

"Ми проводимо свята разом, разом відзначаємо всі важливі дати. Я люблю її. Можу впевнено сказати, що я люблю її більше, ніж батька Флінна. Для мене він зараз як брат, і переважно як надокучливий брат " , – поділилась Міранда Керр.

Цього літа вона навіть відправила сина на канікули до батька та мачухи. Разом з 10-річним Флінном і майже однорічною Дейзі Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивали в Італії, Греції та Туреччині. За словами Міранди Керр, такий відпочинок пішов сину на користь, адже "він так мило поводиться з Дейзі".