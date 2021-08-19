Головна зірка Баварії, Роберт Левандовський, готовий покинути мюнхенський клуб після 7 років співпраці. Польський Суперфорвард намір продовжити кар'єру в іншому топ-клубі, повідомляє 24 Канал.

Левандовський готовий покинути Баварію в літнє трансферне вікно-2 021. Форвард нібито зацікавлений в новому кар'єрному виклику.

Повідомляється, що 32-річного Левандовського все влаштовує в Баварії. Однак Роберт хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.

Баварія готова відпустити Левандовського, однак повісила серйозний цінник. Мюнхенський клуб оцінює поляка в більш ніж 100 мільйонів євро.

Разом з тим, Баварія розраховує, що Левандовський залишиться до кінця терміну свого контракту. Угода поляка з німцями діє до літа 2023 року.

Сам Левандовський нібито засмучений позицією Баварії щодо його трансферу. Втім, поляк не планує форсувати свій перехід і псувати відносини з клубом.