Акції Alibaba впали до історичного мінімуму

Акції китайської компанії Alibaba впали до історичного мінімуму в ході торгів на Гонконгській біржі, повідомляє "Лента.ру".

На максимумі цінні папери втратили 6,7 відсотка, свідчать дані торгів. Пізніше акції трохи відіграли падіння, але на закритті все одно залишилися в мінусі на 5,54 відсотка, зупинившись на позначці 162,1 гонконгських долара (20,81 американських долара).

Розпродажі паперів інтернет-гіганта продовжилися на біржі в Нью-Йорку. На попередніх торгах у четвер депозитарні розписки Alibaba втратили 4 відсотки і опустилися до 165,26 долара за штуку. Приводом для падіння стали дії китайської влади, які почали думати про нові обмежувальні заходи для власних компаній, вказує Bloomberg. Тепер вони можуть торкнутися прав водіїв, які працюють у великих інтернет-компаніях, а також сервісів відеострімінга.

Раніше в серпні акції китайських гігантів Tencent і Alibaba обвалилися майже на п'ять відсотків після того, як вийшов проект правил про регулювання певних дій в інтернеті. Серед іншого Інтернет-платформи зобов'яжуть відкрити негативні відгуки і заборонять просувати тільки позитивні.