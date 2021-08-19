В Індії виявили підроблену вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила підроблені вакцини від коронавірусу Covishield в Індії і Уганді. Ці дози фахівці вилучили з червня по серпень. Також цю інформацію підтвердили в Індійському інституті сироватки, який виробляє препарат, повідомляє Новое время.

ВООЗ попередила, що підроблені дози є "серйозною загрозою для світового громадського здоров'я" і попросила інші країни і регіони, в які також, ймовірно, міг потрапити препарат, посилити пильність в ланцюгах поставок.

"Підроблені вакцини від COVID-19 є серйозним ризиком для світового громадського здоров'я та створюють додатковий тягар для вразливих груп населення та систем охорони здоров'я", - відзначили в ВООЗ.

Офіційного коментаря щодо цієї події від уряду Індії не було, проте місцеві ЗМІ пишуть, що в Міністерстві охорони здоров'я проводять перевірку.

Раніше в Індії вже були інциденти з неналежним використанням вакцин. Наприклад, в штаті Махараштра майже 2000 людей в червні ввели сольові розчини замість препарату. Після цього заарештували близько 14 чоловік, в тому числі і лікарів.

Covishield - вакцина від коронавірусу, яку виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників - Оксфордського університету і AstraZeneca. Вакцинація нею в Україні стартувала 24 лютого.