У міськраді Запоріжжя проводять обшуки
У Запорізькій міській раді в кабінеті мера, радників, в райадміністраціях, комунальних закладах проходить серія обшуків. Про це журналістам розповіли в обласному управлінні Національної поліції, повідомляє Укрінформ.
“На тепер слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, - заявили в поліції.
Обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах.
У міській раді ситуацію наразі не коментують.