Ціна Ethereum може злетіти в тисячі разів

Ціна Ethereum у майбутньому може вирости до $20-40 тис. Наразі вартість другої за ринковою капіталізацією криптовалюти становить $2,9 тисяч, про це свідчать дані CoinDesk, повідомляє Обозреватель.

Ethereum лідирував по прибутку на крипторинку минулого місяця, він як і раніше демонструє впевненість і має шанси на зростання курсу. Такий прогноз озвучив аналітик Рейнальдо Маркес на порталі NewsBTC.

Історичний максимум криптовалюти Ethereum – $4,3 тис. Такий рівень був встановлений ще в травні 2021-го. Ринкова капіталізація оцінюється в $349,90 млрд.

Курс Ethereum. Джерело: CoinDesk

Відзначимо, що за підсумками липня майнери Ethereum отримали більш високі доходи, ніж майнери біткоїну. Така тенденція зберігається на крипторинку вже третій місяць поспіль, що є найтривалішим періодом в історії. Майнери Ethereum отримали дохід в розмірі $1,03 млрд, біткоїну – $971,8 млн.