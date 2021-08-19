Оприлюднена програма заходів до Дня Незалежності
В Офісі президента оприлюднили програму святкових заходів, запланованих до саміту "Кримської платформи" і до Дня Незалежності України 23-24 серпня, повідомляє Вести.
23 серпня 2021
Інавгурації Саміт "Кримської платформи"
МКЦ "Парковий", Паркова дорога, шістнадцятий
- 10:50 - прибуття офіційних делегацій;
- 11:25 - церемонія фотографування;
- 11:30 - початок інавгурації саміту "Кримської платформи";
- 14:30 (орієнтовно) - заява президента України за підсумками саміту (прес-центр)
- 15:30 - панельні дискусії.
23 серпня 2021
Києвський саміт перших леді та джентльменів
Національний заповідник "Софія Київська"
- 10:30 - прибуття учасників саміту;
- 11:00 - початок Київського саміту перших леді та джентльменів.
24 серпня 2021
Парад військ
Майдан Незалежності, вул. Хрещатик
- 10:00 - початок Параду військ.