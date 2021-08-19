Оприлюднена програма заходів до Дня Незалежності

В Офісі президента оприлюднили програму святкових заходів, запланованих до саміту "Кримської платформи" і до Дня Незалежності України 23-24 серпня, повідомляє Вести.

23 серпня 2021

Інавгурації Саміт "Кримської платформи"

МКЦ "Парковий", Паркова дорога, шістнадцятий

10:50 - прибуття офіційних делегацій;

11:25 - церемонія фотографування;

11:30 - початок інавгурації саміту "Кримської платформи";

14:30 (орієнтовно) - заява президента України за підсумками саміту (прес-центр)

15:30 - панельні дискусії.

23 серпня﻿ 2021

Києвський саміт перших леді та джентльменів

Національний заповідник "Софія Київська"

10:30 - прибуття учасників саміту;

11:00 - початок Київського саміту перших леді та джентльменів.

24 серпня 2021

Парад військ

Майдан Незалежності, вул. Хрещатик