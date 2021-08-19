Рожкова спростувала програш у справі про догану

Перший заступник голови Національно банку України Катерина Рожкова спростовує інформацію про програш справи, що стосується догани їй і колишньому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу, повідомляє UBR.

Її реакція з'явилася на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, суть якого не в програші, а "абсолютно в іншому".

І Рожкова, і Сологуб працювали в команді екс-глави регулятора Якова Смолія, який позбувся посади в липні 2020 року. Догану і недовіру їм оголосила рада Нацбанку в жовтні того ж року. Однак Рожкова продовжує працювати за нового керівника Кирила Шевченка, а Сологуб - пішов з центробанку в липні 2021-го, як і багато інших з команди Смолія.

У грудні минулого року Рожкова оскаржила рішення ради НБУ в Солом'янському райсуді Києва, який в березні 2021-го задовольнив її прохання лише частково, визнавши догану незаконною. В іншому - відмовив.

Після цього, як пише Рожкова, Київський апеляційний суд 12 серпня ухвалив постанову, якою відмовив НБУ в задоволенні апеляційної скарги, залишивши рішення Солом'янського райсуду без змін.

За день до цього інший суд - Шостий апеляційний - скасував рішення попередньої інстанції, Окружного адмінсуду Києва, який визнав в квітні 2021-го рішення ради НБУ щодо Рожкової незаконними, і закрив провадження.

Таким чином, за словами Рожкової, вони не програли в Шостому апеляційному суді.