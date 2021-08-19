Nissan презентувала довгоочікуваний спорткар Z

Японська компанія Nissan офіційно представила нове покоління легендарного купе Z. Автомобіль майже повністю повторює торішній концепт Z Proto, повідомляє Обозреватель.

Історія спорткара налічує понад півстоліття - перший Nissan 240Z дебютував в 1969 році. З того часу шість поколінь моделі розлетілися по світу в кількості понад 1,8 млн. Сьома генерація втратила цифровий індекс і буде продаватися на всіх ринках крім японського під ім'ям Nissan Z, а в Японії для моделі зберегли традиційне позначення Fairlady Z.

Сьома генерація втратила цифровий індекс і буде продаватися на всіх ринках крім японського під ім'ям Nissan Z. Джерело: Nissan

Зовнішність новинки виконаний в ретро стилі. Силует, овали фар і прямокутне облицювання радіатора нагадують перше покоління 240Z, а задня частина виконана в дусі 300ZX 90-х років. За розмірами модель стала довшою - 4379 мм проти 4265 мм, а ось ширина (1844 мм), висота (1316 мм) і колісна база (2550 мм) збереглися майже без змін.

Силует, овали фар і прямокутне облицювання радіатора нагадують перше покоління 240Z. Джерело: Nissan

Задня частина виконана в дусі 300ZX 90-х років. Джерело: Nissan

На зміну атмосферного V6 об'ємом 3,7 л прийшов сучасний турбомотор V6 3.0 з двома турбінами. Він має свого активі 405 к.с., а максимальний обертовий момент 475 Нм досягається в діапазоні 1600-5600 об / хв. У парі з ним буде працювати 6-ступінева "механіка" або 9-ступіневий "автомат" Jatco.

У салоні з'явилися цифрова шкала приладів діагоналлю 12,3 дюйма і сенсорний дисплей інфо-розважальної системи, розмір якого в залежності від комплектації – 8 або 9 дюймів. Привітом з минулого стали важіль ручного гальма та три додаткових приладів на центральній частині торпеди – тиск наддуву, швидкість обертання турбіни та вольтметр.

Шасі допрацювали, встановили електропідсилювач керма, додали розпірку передніх стійок, змінили геометрію підвіски. Все це дозволить зробити відчуття від їзди більш яскравими, а поведінка машини на дорозі – більш прогнозованим.

Шасі допрацювали, встановили електропідсилювач керма, додали розпірку передніх стійок, змінили геометрію підвіски. Джерело: Nissan

Версія Performance отримала диференціал, більш жорстку підвіску, полегшений карданний вал з карбону, 19-дюймові диски з шинами Bridgestone Potenza S007 та задній спойлер. Крім того, автомобіль отримав систему Launch Control, а також більш ефективну гальмівну систему з передніми 4-поршневими механізмами спереду та 2-поршневими ззаду.

У японських дилерів Nissan Z очікується в кінці нинішнього року, а на ринках інших країн – навесні 2022. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.