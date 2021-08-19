У Британії порівняли захист від Pfizer, AstraZeneca і Moderna

Вакцини Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca як і раніше забезпечують хороший захист від зараження дельта-штамом коронавірусу, але їх ефективність зменшилася в порівнянні з захистом від альфи. Про це пише прес-служба Оксфордського університету, де провели масштабне дослідження в умовах домінування дельти, повідомляє Ліга.net.

У дослідження порівнювали захист від зараження до і після 17 травня 2021 року, коли дельта став основним штамом в Британії. Вчені проаналізували майже 2,6 млн ПЛР-тестів у більш ніж 384 000 учасників від 18 років і старше з 1 грудня по 16 травня, і понад 810 000 тестів від майже 360 000 чоловік з 17 травня по 1 серпня.

Дві дози будь-яких з цих вакцин і раніше забезпечували той ж захист, що і раніше перенесений COVID-19. А люди, які зробили щеплення після цієї хвороби, отримали навіть більший захист, ніж щеплені, але ті, які не хворіли.

Однак пікова концентрація вірусу у вакцинованих, які все ж захворіли, при дельті була аналогічно такій як у нещеплених. У випадку з альфою пікові рівні у інфікованих після вакцинації були набагато нижче.

Ще кілька висновків дослідження:

У однієї дози вакцини Moderna така ж або велика ефективність проти дельти, як у однієї дози інших вакцин;

Дві дози Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти зараження, але ця ефективність знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca;

Через чотири-п'ять місяців ефективність цих двох вакцин аналогічна, але дослідники кажуть, що потрібно вивчити захист на більшій дистанції;

Інтервал між дозами не впливає на ефективність запобігання заражень, але молоді люди мають навіть більший захист від вакцинації, ніж люди старшого віку.