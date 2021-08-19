У Британії порівняли захист від Pfizer, AstraZeneca і Moderna
Вакцини Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca як і раніше забезпечують хороший захист від зараження дельта-штамом коронавірусу, але їх ефективність зменшилася в порівнянні з захистом від альфи. Про це пише прес-служба Оксфордського університету, де провели масштабне дослідження в умовах домінування дельти, повідомляє Ліга.net.
У дослідження порівнювали захист від зараження до і після 17 травня 2021 року, коли дельта став основним штамом в Британії. Вчені проаналізували майже 2,6 млн ПЛР-тестів у більш ніж 384 000 учасників від 18 років і старше з 1 грудня по 16 травня, і понад 810 000 тестів від майже 360 000 чоловік з 17 травня по 1 серпня.
Дві дози будь-яких з цих вакцин і раніше забезпечували той ж захист, що і раніше перенесений COVID-19. А люди, які зробили щеплення після цієї хвороби, отримали навіть більший захист, ніж щеплені, але ті, які не хворіли.
Однак пікова концентрація вірусу у вакцинованих, які все ж захворіли, при дельті була аналогічно такій як у нещеплених. У випадку з альфою пікові рівні у інфікованих після вакцинації були набагато нижче.
Ще кілька висновків дослідження:
- У однієї дози вакцини Moderna така ж або велика ефективність проти дельти, як у однієї дози інших вакцин;
- Дві дози Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти зараження, але ця ефективність знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca;
- Через чотири-п'ять місяців ефективність цих двох вакцин аналогічна, але дослідники кажуть, що потрібно вивчити захист на більшій дистанції;
- Інтервал між дозами не впливає на ефективність запобігання заражень, але молоді люди мають навіть більший захист від вакцинації, ніж люди старшого віку.
"Той факт, що ми не спостерігали жодного ефекту від інтервалу між дозами, і більш висока ефективність двох доз, а не однієї, підтримує рішення скоротити інтервал (для AstraZeneca) до восьми тижнів", - сказав д-р Коен Поуелс з Оксфордського університету.