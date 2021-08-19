Обов'язки провідника поїзда, про які не знають пасажири
Деякі пасажири впевнені, що провідники практично нічим не займаються під час руху поїзда. Іноді розносять чай або каву та забирають постіль, повідомляє Обозреватель.
Але насправді у залізничного службовця є інструкції, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, а також звід правил обслуговування пасажирів.
1. Провідник зустрічає пасажирів біля входу в вагон і перевіряє наявність квитків за своїм списком, який він отримує за годину до відправлення поїзда з початкової станції. Він також повинен перевірити, щоб у вагоні не залишилося проводжальників.
2. Саме провідник повинен стежити за чистотою у вагоні: прибирати в туалетах 4 рази на день (кожні 6 годин) і робити вологе прибирання двічі на добу (кожні 12 годин). Пилотяжити й виносити сміття – в міру потреби.
3. Також залізничний службовець зобов'язаний щогодини перевіряти наявність мила і туалетного паперу в туалеті вагона. Якщо засоби гігієни закінчилися, то йому потрібно їх негайно поповнити.
4. Пасажири можуть попросити у провідника шахи або шашки для гри. Крім того, можна взяти щітку для взуття і щітку для одягу.
5. Провідник може застелити ліжко пасажира спального вагона, якщо той його попросить про це. Пріоритетом користуються люди похилого віку, інваліди, батьки з маленькими дітьми та вагітні.
6. Провідник зобов'язаний встановити та закріпити паски безпеки на другій полиці на прохання пасажира. Ковдру можна вимагати в будь-який час року – вона входить до складу комплекту постільної білизни.
7. Відносити постільну білизну провіднику необов'язково. Стежити за збереженням комплектів і збирати їх, щоб після здати в пральню – безпосередня робота провідника.
8. Пасажир через провідника має право викликати носія для багажу на потрібну йому станцію і навіть запитати номер місцевого таксі.
9. Провідник може пропонувати каву, чай і кондитерські вироби пасажирам вагона до трьох разів на день. У вагоні класу люкс чай можна вимагати в будь-який час.
10. З 23:00 до 6:00 провідник стежить за підтримкою тиші у вагоні. Якщо хтось порушує порядок, працівник може викликати поліцію відділення найближчої станції.
11. За збереження всього майна (ліжко, номерні таблички, полички, дзеркала і т.д.) у вагонах несуть провідники. Пошкодження або крадіжки компенсуються з їхніх зарплат.
12. Обслуговчий вагону повинен надати першу допомогу пасажирові в разі непередбаченої ситуації або різкого погіршення здоров'я. Також у купе провідника є аптечка, якою пасажир може користуватися абсолютно безоплатно.