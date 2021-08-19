Міжбанк: долар припинив падіння

У четвер на міжбанківському валютному ринку спостерігається спокійна, збалансована торгівля у вузькому діапазоні 26,64-26,67 гривень.

Надії покупців на продовження зниження котирувань зазнали краху: частина продавців в перші години торгів просто зняла свої заявки, демонструючи небажання продавати дешево, і спровокувала стрибок вгору, але потім всі вони повернулися, і торгівля стабілізувалася в вищезгаданому діапазоні. Національний банк не став порушувати встановлену рівновагу і не вийшов з покупкою.

Курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні тримається на рівні 26,76-26,78 гривень. На початку дня з'являлися пропозиції по 26,75 гривень, але це тривало недовго: за такою ціною "американця" добре розкуповували, і вже до обіду цінник повернули на колишній рівень.

Євро на FOREX в четвер спочатку продовжив розпочате напередодні падіння і опустився до позначки 1,1664 долара, але потім розвернувся і пішов вгору, досягнувши до моменту написання статті рівня 1,1700. Готівковий євро продовжує втрачати в ціні: в першій половині дня його продавали по 31,25-31,28 гривень.

Російський рубль в четвер продовжив зниження по відношенню до американського долара і до обіду досяг 74,20 рублів за долар. У Києві готівковий рубль подешевшав з 3,62-3,64 до 3,60-3,62 гривень за 10 рублів.