Таліби оголосили перемогу над США

Рух "Талібан" в четвер, коли Афганістан святкує День незалежності країни, проголосив перемогу над США, повідомляє Інтерфакс.

"Хвала Господу, сьогодні ми святкуємо річницю незалежності від британської окупації (за підсумками третьої англо-афганської війни 1919 року), в той час як ми - милістю Бога - і завдяки опору джихаду перемогли іншу потужну і зарозумілу силу і змусили її піти з чистої землі Афганістану", - йдеться в заяві "Талібану".

Згідно із заявою талібів, народ Афганістану переміг "над трьома пихатими імперіями три століття поспіль", тобто, уточнює видання, над Великобританією, СРСР і США.

Пізніше таліби звернулись до імамів по всьому Афганістану з закликом в ході п'ятничних молінь переконувати співгромадян співпрацювати з прийдешнім урядом країни.

В серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, в тому числі Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганців прагнуть покинути територію країни через кабульського міжнародного аеропорту. США і деякі їхні союзники забезпечують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.