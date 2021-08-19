Опубліковано дитяче фото Белли Хадід

У мережі опублікували фото, на якому показали, як американська супермодель Белла Хадід виглядала в дитинстві. Знаменитість порівняли з ангелом, повідомляє Обозреватель.

Відповідний архівний знімок розмістив батько зірки Мохамед Хадід на своїй сторінці в Instagram. Фанати залишилися в захваті і написали безліч компліментів під постом.

У кадрі маленька Белла позувала на камеру в білій сукні із золотистою стрічкою, а в руках вона тримала паличку з пухнастим кінчиком. Також дівчинці зробили зачіску у вигляді невеликого хвостика.

"Ми зробили янголятка Беллу. Її краса – найменше з її достоїнств" , – підписав фото Хадід.

Белла Хадід у дитинстві. Джерело: instagram.com/mohamedhadid

Користувачам мережі дуже сподобався архівний знімок моделі. Багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.

"Лялька", "Мій ангел", "Вона прекрасна", "Боже мій, ангел!" – пишуть люди.

Модель порівняли з ангелом. Джерело: Скриншот

Користувачам мережі сподобалося фото. Джерело: Скриншот

У мережі оцінили кадр. Джерело: Скриншот

Як зараз виглядає Белла Хадід. Джерело: instagram.com/bellahadid