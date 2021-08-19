Опубліковано дитяче фото Белли Хадід

Опубліковано дитяче фото Белли Хадід
Фото: instagram.com/bellahadid

У мережі опублікували фото, на якому показали, як американська супермодель Белла Хадід виглядала в дитинстві. Знаменитість порівняли з ангелом, повідомляє Обозреватель.

Відповідний архівний знімок розмістив батько зірки Мохамед Хадід на своїй сторінці в Instagram.  Фанати залишилися в захваті і написали безліч компліментів під постом.

У кадрі маленька Белла позувала на камеру в білій сукні із золотистою стрічкою, а в руках вона тримала паличку з пухнастим кінчиком. Також дівчинці зробили зачіску у вигляді невеликого хвостика.

"Ми зробили янголятка Беллу. Її краса – найменше з її достоїнств", – підписав фото Хадід.

Белла Хадід у дитинстві
Белла Хадід у дитинстві. Джерело: instagram.com/mohamedhadid

Користувачам мережі дуже сподобався архівний знімок моделі. Багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.

"Лялька", "Мій ангел", "Вона прекрасна", "Боже мій, ангел!" – пишуть люди.
Модель порівняли з ангелом
Модель порівняли з ангелом. Джерело: Скриншот
Користувачам мережі сподобалося фото
Користувачам мережі сподобалося фото. Джерело: Скриншот
У мережі оцінили кадр
У мережі оцінили кадр. Джерело: Скриншот
Як зараз виглядає Белла Хадід
Як зараз виглядає Белла Хадід. Джерело: instagram.com/bellahadid
Белла Хадід у наші дні
Белла Хадід у наші дні. Джерело: instagram.com/bellahadid
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