Опубліковано дитяче фото Белли Хадід
У мережі опублікували фото, на якому показали, як американська супермодель Белла Хадід виглядала в дитинстві. Знаменитість порівняли з ангелом, повідомляє Обозреватель.
Відповідний архівний знімок розмістив батько зірки Мохамед Хадід на своїй сторінці в Instagram. Фанати залишилися в захваті і написали безліч компліментів під постом.
У кадрі маленька Белла позувала на камеру в білій сукні із золотистою стрічкою, а в руках вона тримала паличку з пухнастим кінчиком. Також дівчинці зробили зачіску у вигляді невеликого хвостика.
"Ми зробили янголятка Беллу. Її краса – найменше з її достоїнств", – підписав фото Хадід.
Користувачам мережі дуже сподобався архівний знімок моделі. Багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.
"Лялька", "Мій ангел", "Вона прекрасна", "Боже мій, ангел!" – пишуть люди.