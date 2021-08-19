Tesla почала зривати замовлення

Компанія Tesla зіткнулася з критикою з боку клієнтів через те, що не може вчасно доставити замовлені електромобілі, повідомляє "Лента.ру".

Деякі клієнти очікують свої автомобілі тижнями і місяцями. Зриви замовлень стали продовженням «логістичного пекла», про який говорив глава Tesla Ілон Маск в 2018 році. Як і багато автовиробників, компанія постраждала через брак запчастин і комп'ютерних чіпів.

У січні бізнесмен Баррі Ступлер замовив Tesla S Plaid. Дату доставки автомобіля перенесли з 10 серпня на 30 вересня. Чоловік звернувся в Mercedes, де йому пообіцяли привезти електрокар 450 EQS в листопаді. Якщо ця машина приїде раніше Tesla, Баррі скасує січневе замовлення.

Рок-музикант Девід Кросбі написав в Twitter, до сих пір не отримав Tesla, замовлену сім місяців тому. За цей час термін доставки зміщувався чотири рази.

Замовники скаржаться не тільки на збої в постачаннях, а й на відсутність зворотного зв'язку. У відділі продажів Tesla заявили, що роблять все можливе і намагаються відповісти на всі питання клієнтів, але у них самих недостатньо інформації. Співробітник каліфорнійського офісу пішов у відставку після того, як менеджери пригрозили звільнити його за порушення субординації через електронного листа особисто Ілону Маску з проханням надати дані про терміни затримки автомобілів Model S.

В останні дні Tesla зіткнулася з пильною увагою регулюючих органів США. Спочатку Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) відкрило розслідування через ДТП за участю автомобілів Tesla на автопілоті. В управлінні запідозрили, що автомобілі не розрізняють в темряві машини екстрених служб з увімкненими мигалками і сигнальними вогнями. Після цієї новини акції компанії впали майже на п'ять відсотків.

На наступний день сенатори-демократи Річард Блюменталь і Ед Маркі поскаржилися на Tesla в Федеральну торгову комісію. Вони вважають, що компанія наражає на небезпеку автомобілістів і пішоходів, називаючи свої автопілоти повністю автономними.