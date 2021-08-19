Українці назвали перешкоди для розвитку країни

Більшість українців вважають, що корупція є найбільшою перешкодою для розвитку нашої держави.﻿ Про це свідчать результати дослідження "30 років незалежності: які здобутки і проблеми зростання бачать українці й на що сподіваються у майбутньому", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Укрінформ.

"Відповідаючи на відкрите запитання без визначених наперед варіантів, найбільшою перешкодою для розвитку України українці назвали корупцію – 38,5% опитаних. Другою суттєвою перешкодою є війна – понад 18%. Також респонденти називали перешкодами: некомпетентність влади – 5,9%, олігархів – 5,7% і самих українців – 4,8%", – свідчать дані результати опитування.

Більшість респондентів (69%) вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, але основна частка респондентів переконана, що їх можна подолати у більш віддаленій перспективі – майже половина всіх опитаних. Ще п’ята частина опитаних вважає, що Україна загалом не здатна подолати наявні труднощі та проблеми.

Зазначається, що попри підтримку незалежності, респонденти все ж доволі песимістичні в оцінці характеру подій, які сталися в Україні з моменту проголошення незалежності.

"18% респондентів вважають, що було більше позитивного, 29% вважають, що було більше негативного, і 46% кажуть, що негативного та позитивного було приблизно порівну. Попри це, з часом спостерігається нестійка тенденція до збільшення частки респондентів, які відповідають, що загалом за період незалежності було більше позитиву. Частка респондентів, які вбачають більше позитивного за період незалежності, значно вища серед молоді, аніж серед старшого покоління", – йдеться у результатах дослідження.

Відносно успішних сфер, де відбулися перетворення після проголошення незалежності, названо: забезпечення рівноправності чоловіків та жінок, утвердження свободи слова, формування української нації, забезпечення рівноправності національних меншин, розбудова демократії, громадянського суспільства та обороноздатності в країні.

Найменше, на думку опитаних, вдалися Україні боротьба з корупцією, формування справедливого судочинства, боротьба зі злочинністю та встановлення соціальної справедливості.