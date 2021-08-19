Талібан проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан

Ісламістський рух Талібан після захоплення влади в четвер, 19 серпня, офіційно проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан, опублікувавши відповідну декларацію. Про це заявив спікер бойовиків Забіхула Муджахід, повідомляє Новое время.

"Декларація Ісламського емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування", - написав він у Twitter.