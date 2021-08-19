Футболіст Шахтаря вирішив завершити виступи за збірну України

Бразильський півзахисник "Шахтаря" з українським паспортом Марлос заявив про завершення кар'єри в збірній України, повідомляє УНИАН.

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити" , - підкреслив футболіст.

Марлос зазначив, що рішення пов'язане з фізичними проблемами:

"Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б".

Футболіст подякував за надану можливість "бути українцем і виступати за національну збірну", сказав спасибі за "довіру і підтримку" президенту УАФ Андрію Павелку і екс-головному тренеру команди Андрію Шевченку, а також всім партнерам по команді.