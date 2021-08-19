Футболіст Шахтаря вирішив завершити виступи за збірну України
Бразильський півзахисник "Шахтаря" з українським паспортом Марлос заявив про завершення кар'єри в збірній України, повідомляє УНИАН.
"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити", - підкреслив футболіст.
Марлос зазначив, що рішення пов'язане з фізичними проблемами:
"Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б".
Футболіст подякував за надану можливість "бути українцем і виступати за національну збірну", сказав спасибі за "довіру і підтримку" президенту УАФ Андрію Павелку і екс-головному тренеру команди Андрію Шевченку, а також всім партнерам по команді.
"Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб'ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", - підсумував футболіст.