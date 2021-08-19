Toyota скоротить виробництво майже в два рази

Toyota скоротить виробництво майже в два рази
Фото: Pixabay

Глобальна нестача напівпровідників змусила Toyota Motor зменшити плани зі світового виробництва на 40 відсотків у вересні, повідомляє "Лента.ру".

Згідно зі звітом, Toyota мала намір створити майже 900 тисяч автомобілів, але дефіцит чіпів змусив скоротити цю кількість майже в два рази - до 500 тисяч. Крім того, представники Toyota заявили, що виробник зіткнувся з непередбачуваним діловим середовищем в країнах, що розвиваються, через нові випадки захворювань коронавірусом і стрімке зростання цін на матеріали. Для порівняння, в минулому вересні Toyota випустила 840 тисяч автомобілів, коли попит після пандемії коронавірусу почав відновлюватися.

Дефіцит напівпровідників викликав падіння акцій Toyota Motor Corp. на 4,7 відсотка, а також припинення роботи багатьох заводів в Японії, що призвело до скорочення виробничих планів на 40 відсотків. За словами представників Toyota, робота 27 ліній на 14 заводах в Японії, що відповідають за виробництво моделей RAV4, Corolla, Prius, Camry і Lexus RX виявилася під загрозою.

При цьому Toyota зберегла прогноз по прибутку на фінансовий 2021 рік, який закінчується в березні 2022 року. Компанія очікує заробити 2,5 трильйона єн (22,7 мільярда доларів), що значно нижче за прогнози аналітиків, які очікували від концерну 2,95 трильйона єн (26,89 мільярда доларів).

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