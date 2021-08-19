З чим поєднувати чорно-білі речі: модні луки

Чорно-білі базові речі – це основа шафи будь-якої модниці. Обидва кольори універсальні, тому поєднувати їх можна з чим завгодно, зокрема і між собою, повідомляє Обозреватель.

Стилістка опублікувала добірку модних луків, у якій показані, з чим можна поєднувати чорно-білі речі. Серед них сорочки, топи, спідниці, брюки, взуття та аксесуари.

  • Шорти з футболкою
Світлі шорти з темним верхом.
Світлі шорти з темним верхом. Джерело: instagram.com/vami.ideas
  • Мініспідниця з кофтою
Біла мініспідниця з чорною кофтою.
Біла мініспідниця з чорною кофтою. Джерело: instagram.com/vami.ideas
  • Сорочка з брюками
Чорні брюки з білою сорочкою.
Чорні брюки з білою сорочкою. Джерело: instagram.com/vami.ideas
  • Топ зі спідницею в білизняному стилі
Білий топ з чорною спідницею в білизняному стилі.
Білий топ з чорною спідницею в білизняному стилі. Джерело: instagram.com/vami.ideas
  • Джинси з футболкою/топом
Білі джинси з чорною футболкою.
Білі джинси з чорною футболкою. Джерело: instagram.com/vami.ideas
  • Піджак з сукнею і чобітьми
Піджак з сукнею.
Піджак з сукнею. Джерело: instagram.com/vami.ideas.
  • Сорочка з шортами
Сорочка з шортами в чорно-білому кольорі.
Сорочка з шортами в чорно-білому кольорі. Джерело: instagram.com/vami.ideas

До речі, в повсякденний жіночий гардероб речі в чорно-білих тонах ввела Коко Шанель. До неї ці кольори асоціювалося з такими поняттями, як відмова від будь-якої кокетливості, знак жалоби або чернецтва.

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