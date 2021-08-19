З чим поєднувати чорно-білі речі: модні луки
Чорно-білі базові речі – це основа шафи будь-якої модниці. Обидва кольори універсальні, тому поєднувати їх можна з чим завгодно, зокрема і між собою, повідомляє Обозреватель.
Стилістка опублікувала добірку модних луків, у якій показані, з чим можна поєднувати чорно-білі речі. Серед них сорочки, топи, спідниці, брюки, взуття та аксесуари.
- Шорти з футболкою
- Мініспідниця з кофтою
- Сорочка з брюками
- Топ зі спідницею в білизняному стилі
- Джинси з футболкою/топом
- Піджак з сукнею і чобітьми
- Сорочка з шортами
До речі, в повсякденний жіночий гардероб речі в чорно-білих тонах ввела Коко Шанель. До неї ці кольори асоціювалося з такими поняттями, як відмова від будь-якої кокетливості, знак жалоби або чернецтва.