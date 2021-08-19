Байден вважає, що загроза тероризму набагато вище з Сирії, ніж з Афганістану

Терористичні загрози з Сирії або Східної Африки є більш серйозними для США, ніж з Афганістану, про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє Інтерфакс.

"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав він.

"У нас немає (достатньо) військових в Сирії, щоб гарантувати - ми захищені", - продовжив президент.

Він пояснив, що США здатні впоратися з подібними погрозами, що виходять із Афганістану, проте небезпека з боку "Аль-Каїди" та інших терористичних угруповань вище в інших частинах світу.

Байден підкреслив, що було б нераціональним витрачати $ 1 трлн і тримати десятки тисяч американських солдатів США в Афганістані далі, на тлі інших проблем в світі - на Близькому Сході, в Північній і Західній Африці.

"А ось ви не думаєте... хто найбільше розчарований в тому, що ми йдемо (з Афганістану) Росія і Китай. Вони б жадали, щоб ми продовжували бути змушеними так робити", - зазначив Байден .

За його словами, США увійшли в Афганістан заради двох цілей - перемоги над "Аль-Каїдою" в цій країні і усунення Усами бен Ладена. Однак після виконання цих завдань США замість роботи в сфері контртероризму, збереження невеликих сил в країні або регіоні на випадок відновлення позицій "Аль-Каїди", США "зайнялися націобудівництвом" в Афганістані.