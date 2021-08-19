Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток України: опитування

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зробив найбільший вклад у розвиток України за роки її незалежності. Його діяльність спрямована на зміцнення державності та суверенітету, повідомляє Обозреватель.

Так вважають 10,2% респондентів у межах опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва "30 років незалежності: які проблеми бачать українці й на що сподіваються у майбутньому". Друге місце після Порошенка зайняв другий президент країни Леонід Кучма – 10%.

Також достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%).

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.