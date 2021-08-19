В Україні можуть змінити порядок виплати декретних

У Міністерстві соціальної політики планують змінити порядок нарахування декретних виплат жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ці зміни торкнуться, в тому числі й підприємниць-фізичних осіб, які не сплачують єдиний соціальний внесок, повідомляє РБК-Украина.

До 19 серпня в Україні тривало обговорення проєкту змін у порядку призначення та виплат державної допомоги сім'ям з дітьми. За результатами обговорення, з 1 вересня 2021 року пропонується замість оформлення паперової довідки для призначення допомоги формувати в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Що зміниться

Жінки отримуватимуть довідку в лікувальному закладі та подаватимуть інформацію про номер запису в реєстрі. Цей номер потрібен буде також для проведення додаткових нарахувань державної допомоги в тому випадку, якщо пологи будуть складні – сума виплат в таких ситуаціях збільшується.

Кого торкнеться

Військовослужбовців ЗСУ

Інших військовослужбовців

Співробітниць силових структур

Співробітниць прикордонної служби

Співробітниць Держспецтрансслужби

Співробітниць Держспецзв'язку

Працівниць правоохоронних органів

Працівниці, яких звільнили у зв'язку з ліквідацією підприємства не раніше, ніж за 6 місяців до отримання допомоги.

Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості

Аспірантки та докторантки

Клінічні ординатори

Студентки професійних навчальних закладів та ВНЗ

Незайняті жінки

ФОП, які не беруть участь у системі державного страхування

Автор: Анна Шиканова