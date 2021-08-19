Зеленський розповів подробиці зустрічей з Байденом і Меркель

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій Газеті і Funke Media розповів про майбутні зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом, повідомляє Новое время.

Зокрема, він заявив, що не знав про те, що Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним до візиту в Україну і зазначив, що спокійно ставиться до такої послідовності зустрічей Меркель.

"Я в цілому дуже спокійно ставлюся, коли люди кудись літають, якщо цей результат не впливає погано, наприклад, на нашу державу. ...Але я не знав, що вона буде у президента Росії, я думаю, що вона, напевно , і не повинна нам говорити, що вона кудись перелітає. Тому я впевнений, що вона прилетить з якимось баченням, з якимось загальним результатом", - заявив він.

Зеленський зазначив, що не думає, "що до нас приїдуть ще раз, з якимись подарунками".

"Будемо знову прагматичними. Але іноді краще мати не дуже добрий результат, але конкретний ...ніж просто нічого не мати. Тому я думаю, що у неї буде пропозиція про можливість ситуації безпеки по Nord Stream-2, те, що мені зрозуміло. Наприклад, якісь гарантії, які буде пропонувати Росія по збереженню обсягу газу після 2024 року українською трубою і т.д.", - сказав президент, додавши, що ще не знає всіх питань, які обговорюватимуть з Меркель.

Відповідаючи на питання про те, яким буде його головний меседж під час зустрічі з президентом США Джо Байденом і що Україні потрібно від США, Зеленський заявив, що хотів би отримати "чесні відповіді" хоча б на деякі питання.

"Безпека, економіка. І дійсно у нас велика програма по флоту. І по реновації в цілому, перезавантаження в цілому економіки країни. Там велика програма на 270 мільярдів доларів. Це не означає, що нам потрібні подарунки від Сполучених Штатів. ...Я до того, що ми готові, нам треба залучати дешеві гроші і так далі. І підтримка, підтримка", - пояснив президент.

Також він заявив, що буде говорити з Байденом про Північний потік-2.

"І, до речі, одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в частині безпеки нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, - саме стосуватиметься Північного потоку-2, тому що люди повинні розуміти: питання добудувати - це одне питання, а потім треба ще після добудови імплементувати. Він ще не побудований - поки 99%. треба, щоб він був ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все... Тут поставимо крапки, а там вже кожен зрозуміє як захоче", - сказав Зеленський.

На питання про те, як він відреагував на слова Байдена про те, що Україна повинна спочатку побороти корупцію, а потім приєднуватися до НАТО, президент України заявив, що ображається, "коли говорять про корупцію в Україні в принципі" .

"Я просто не люблю, коли та чи інша країна має свої великі внутрішні проблеми, щоб закривати свої внутрішні проблеми, ті чи інші країни починають говорити і показувати, що у тебе не так", - заявив він, додавши, що в Україні "складна ситуація для корупціонерів".