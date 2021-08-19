Прогноз погоди на 20 серпня: де в Україні чекати потепління

На більшу територію України прийде невелике потепління. При цьому, на сході країни, навпаки – нарешті спаде звична спека. Дощова погода залишається поки в східній і частково в південній частинах країни, а також у двох областях центру.

У п'ятницю, 20 серпня, найбільш прохолодним регіоном України виявиться захід - там прогнозують 23-25°С удень і 12-14°С уночі. При цьому, на Закарпатті буде трохи тепліше - 24-26°С удень і 12-15°С уночі. Така ж температура очікується також у Житомирській області та в Криму, але на півострові вночі буде тепліше - 15-17°С. У центрі та на півночі країни очікуються помірні 25-28°С удень і 13-16°С уночі. Такі ж показники днем будуть на півдні, а ось уночі там обіцяють 15-19°С. Ну й схід залишається поки найтеплішим регіоном України - там обіцяють 27-30°С удень і 16-18°С уночі.

Дощі з грозами залишаються на сході країни та в Криму, а також частково на півдні (крім Одеської та Миколаївської областей), у Полтавській і Дніпропетровській областях. На решті території буде хмарно з проясненнями. Але, незважаючи на це, вітер на більшій частині України 20 серпня посилиться. У центрі, а також на півночі й на півдні він буде, у середньому, 11-22 км/год. На півдні місцями навіть до 25 км/год, у Сумській області - до 29 км/год. На сході, на заході й у Криму вітер буде, у середньому, 7-14 км/год. На сході місцями до 18 км/год максимум, у Криму - до 25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 20 серпня на південно-східній частині, а також у Харківській і Полтавській областях можливі грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 20 серпня очікується температура від 14 до 26°С протягом дня, сильний вітер 11-22 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.