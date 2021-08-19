Чернівецький художник створив інсталяцію "Хохли" з українцями на колінах

Чернівецький художник Іван Салевич створив інсталяцію "Хохли" для представлення на виставці до Дня Незалежності України, повідомляє Деловая столица.

Однак митця викликали на двогодинний допит до СБУ.

Інсталяція "Хохли" зображує людей у вишиванках, які стоять на колінах та "спрямовують погляд до Росії". Таким чином Салевич хотів зобразити, що "велика частина українців не визначилася зі своєю національною ідентичністю"

Директор галереї "Вернісаж" Ігор Сорокоумов через інсталяцію звернувся до СБУ, бо вважає, що композиція може образити людей.

СБУ розцінила інсталяцію як таку, що може стати приводом для інформаційних атак антиукраїнських сил. Через це вона попросила художника написати пояснення до твору.

"Не йшлось про заборону показу та не було втручання у свободу творчості" , — розповіли журналістам у СБУ.

Виставка у центрі культури "Вернісаж" триватиме з 18 серпня до 10 вересня.