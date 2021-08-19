Підприємцям спростили приєднання до електромереж

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж", повідомляє Еспресо TV.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документ впроваджує принцип "єдиного вікна" для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, яка необхідна для проєктування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

Зазначається, що законопроєкт усуває складну процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів енергетики.

Крім того, документ передбачає принцип мовчазної згоди при затвердженні органами виконавчої та місцевої влади проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури.

При цьому внесення змін до Державного земельного кадастру скорочується до одного дня, врегульовується питання відмови в державній реєстрації ділянки в кадастрі.