На Тернопільщині зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта"

У Копичинцях померла 48-річна жінка у якої раніше діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області, повідомляє РБК-Украина.

"Аналізи на визначення штаму коронавірусу у 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабораторію" , - відзначила державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Серед підтверджених 52 зразків були й аналізи померлої жінки.

Відомо, що 48-річна мешканка Тернопільської області нещодавно повернулася до України з Великобританії. Її самопочуття погіршилося вже вдома, після чого лікарі діагностували у неї “Дельту”. Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

Сергій Пишкін