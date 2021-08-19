У Києві застрелився підполковник поліції

У Печерському районі Києва в четвер, 19 серпня, було виявлено тіло чинного співробітника поліції Сергія Горошка. Нібито чоловік наклав на себе руки, вистріливши в голову, повідомляє Обозреватель.

Тіло поліцейського знайдено в гуртожитку.

Про це редакції стало відомо з власних джерел. Тіло знайшли в гуртожитку Національного транспортного університету, розташованого на вулиці Михайла Бойчука.

"Підполковник поліції, 1982 року народження, працював в Департаменті превенції Нацполіціі. Він жив на першому поверсі цього гуртожитку. Попередньо, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з карабіна. Перед смертю поліцейський подзвонив матері", - розповів наш співрозмовник.

Він додав, що на місці загибелі підполковника була знайдена записку із словами "вибачте мене".

На місце події прибули начальник і слідчо-оперативна група Печерського району Києва.

Відзначимо, згідно з розміщеною на сайті Youcontrol декларації, загиблий Горошко обіймав посаду заступника начальника відділу Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.