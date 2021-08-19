Іспанія не пустила в свій порт російські військові кораблі

Міністерство закордонних справ Іспанії не відповіло на прохання Росії про захід її двох військових кораблів - великого протичовнового корабля "Віце-адмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай" - в порт міста Сеута, іспанського полуексклава в Північній Африці, повідомляє DW.

Газета Confidencial, посилаючись на офіційні джерела, стверджує, що мова йшла про триденний візит, який повинен був початися 18 серпня. Російські кораблі повинні були дозаправитися в Сеуті і поповнити запаси продовольства. Одночасно планувалося, що члени екіпажів могли відвідати місто.

Союзники Іспанії критикують співпрацю Мадрида з Москвою

Відповідно до публікацій в ЗМІ, прохання щодо заходу кораблів було спрямоване Росією ще на початку літа. У відповідь іспанське МЗС зажадало інформацію про маршрут і цілі їх плавання, на що російська сторона не відповіла. Іспанія, в свою чергу, не відповіла на російське прохання і, таким чином, не дозволила судам зайти в Сеуту.

Мадридський журналіст Ігнасіо Рейес, який спеціалізується на військовій тематиці, в бесіді з кореспондентом DW нагадав, що суда ВМС Росії зупинялися в Сеуті в останні десятиліття досить регулярно. Ці заходи викликали в останні роки критику з боку союзників Іспанії по НАТО і Євросоюзу. Так, Європарламент попросив іспанський уряд пояснити, наскільки його "гостинність" по відношенню до росіян узгоджується з санкціями ЄС, накладеними за анексію Криму.

У свою чергу, незгоду з заходом російських кораблів неодноразово висловлювала Великобританія, враховуючи, що Сеута знаходиться недалеко від її військово-морської бази в Гібралтарі. Лондон вважає, що російський флот може використовувати свою стоянку для збору інформації про цю базу.

Відмова від доходів заради дотримання санкцій

Обслуговування російських військових кораблів було досить вигідно Іспанії - воно приносило доходи Сеуті. Однак, тепер Іспанія повинна відмовляти Москві, як член Євросоюзу, враховуючи згадані санкції. Запитуючи у Росії маршрут кораблів, Мадрид заздалегідь знав, що відповіді не отримає, оскільки Москва заявила іспанській стороні ще в 2016 році, що плани її флоту є військовою таємницею і не розголошуються, резюмував Ігнасіо Рейес.