АМКУ дозволив "Vodafone Україна" купити Vega

Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ "ВФ Україна" сконцентрувати понад 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Інвест"), повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті АМКУ, таке рішення комітет ухвалив за підсумками засідання в четвер.

"Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11%. На всіх задіяних у концентрації товарних ринках, крім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість суб'єктів господарювання, що є конкурентами учасників концентрації та пропонують споживачам аналогічні послуги", - наголошують в АМКУ.

За даними АМКУ, продавцем у рамках запланованої концентрації є група СКМ, до складу якої також входить ПАТ "Укртелеком".

Згідно з повідомленням "Vodafone Україна", компанія має намір придбати 99,99% акцій приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест", яке працює під брендом Vega, а також не менше ніж 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси" (надає послуги кабельного зв'язку).

Обидві компанії володіють частотним ресурсом у діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц у шести регіонах), а також у діапазоні 2,5-2,7 ГГц.

"Комітет встановив, що після завершення концентрації ПрАТ "ВФ Україна" не зможе автоматично об'єднати свої частоти з частотами ПрАТ "Фарлеп-Інвест" та використовувати їх, зокрема, для впровадження технології LTE/4G. Адже використання частот "Фарлеп-Інвест" для впровадження технології LTE/4G потребує переоформлення відповідних радіочастотних ліцензій, значних капіталовкладень та будівництва нової радіомережі", - наголосили в АМКУ.

Також комітет зазначив, що здійснення зазначеної концентрації сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості надаваних послуг, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передавання даних.

"З огляду на зазначене АМКУ вирішив, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження на товарних ринках України. Тому відповідний дозвіл було надано", - наголошується в повідомленні комітету.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

Національний телеком-оператор Vega входить до телекомунікаційного напряму групи СКМ Ріната Ахметова. Оператор пропонує комплексні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету та передавання даних. Компанія присутня у 22 областях України.