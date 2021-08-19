Валютний ринок: підсумки четверга

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинили зниження. Встановлений вчора річний мінімум курсу зберігся на колишньому рівні.

В останній день сплати податку на прибуток за другий квартал експортери продовжували активні продажі валюти. Проте, вони чітко дали зрозуміти, що нижче опускати цінники вже не будуть. Тому практично всю торговельну сесію, за винятком першої години, операції здійснювалися у вузькому діапазоні 26,64-26,66 гривень. Надлишків на ринку не було, навпаки, періодично число покупців в рази перевищувала кількість продавців. Національний банк сьогодні на міжбанку не з'являвся: ринок відмінно впорався і без нього.

Закрили торги четверга на 2,7 копійки на купівлі і на 3,5 копійки на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,60 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вужче, ніж в середу: спред на відкритті склав 5 копійок. Незважаючи на вузький спред, ні покупці, ні продавці сьогодні не поспішали: перші 2 угоди за ціною 26,615 гривень пройшли тільки о 10:07. Потім пройшло ще кілька угод за ціною 26,61-26,615 - і продавці несподівано вирішили проявити характер. Відразу кілька з них зняли свої заявки - і на ринку виник перекіс в сторону попиту, що перевищував пропозицію валюти в кілька разів. Покупці миттєво відреагували зростанням цінника до 26,65, а потім і до 26,66 гривень - і продавці почали повертатися. На 12 годину більшість угод вже було укладено; торгівля увійшла в спокійне русло, і аж до кінця торгів угоди йшли за цінами 26,64-26,66 гривень.

Котирування закриття - 26,642 / 26,66 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 30,3 млн у порівнянні з середою і склав 191,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6475 гривень.

Офіційний курс долара на 20 серпня встановлений на позначці 26,6504 гривень за долар, зростання на 0,49 копійки.

Офіційний курс євро на 20 серпня встановлений на позначці 31,169 гривні за євро, зниження на 6,89 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня продавали по 26,76-26,78 гривень. З'явилися до обіду пропозиції по 26,75 гривень миттєво розібрали клієнти, і оператори були змушені підняти цінники.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1686. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1664 долара, потім скорегувався до 1,1703 долара, а до вечора знову знизився до 1,1677 долара. Готівковий євро знову подешевшав: сьогодні його продавали по 31,22-31,26 гривень.

Російський рубль протягом дня втратив майже 70 копійок до долара: з 73,60 він опустився до 74,30 рублів за долар. Подешевшав і готівковий рубль: у Києві сьогодні його продавали в основному по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів.