Анонсовано найдорожчий смартфон Samsung

Samsung представила лімітовану версію розкладного смартфона Galaxy Z Fold3, повідомляє Лєнта.Ру.

Преміальний апарат створений спільно з модельєром Томом Брауном (Thom Browne). Девайс називається Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition і виділяється наявністю червоної, білої та синьої смуг на корпусі. Анонсований девайс має накопичувач ємністю 512 гігабайт і задню стінку сріблястого кольору з матовим покриттям.

На даний момент ексклюзивний флагман є найдорожчим смартфоном в серії корейського виробника. У США розкладний телефон оцінений в 3449 доларів. Крім девайса в комплект входять чохол, смарт-годинник Galaxy Watch 4 зі стільниковим модулем, навушники Galaxy Buds 2 стилус S Pen Pro, бездротове зарядний пристрій з швидкою зарядкою на 25 ват.

З технічної точки зору дорогий апарат нічим не відрізняється від звичайного Galaxy Z Fold3, представленого 11 серпня. Флагман отримав складаються навпіл 7,6-дюймовий основний екран і 6,2-дюймовий додатковий. Пристрій базується на флагманському чіпі Snapdragon 888. Вартість базової версії становить приблизно 2153 доларів.

До сьогоднішнього дня найдорожчим смартфоном Samsung вважався розкладний девайс Galaxy Z Fold 2, також виконаний в колаборації з модельєром Томом Брауном. Представлене у вересні 2020 року пристрій оцінили в 3299 доларів.