До управління туризму КМДА завітали з обшуками

Силовики провели обшуки у будівлі Управління туризму Київської міської державної адміністрації, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

"У четвер, 19.08.2021, Печерською окружною прокуратурою м. Києва спільно з ГУ БКОЗ СБУ на підставі ухвали суду проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії у приміщенні Управління туризму та промоцій КМДА" , — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, слідчі дії проведено з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу безпідставного перерахування коштів за послуги з організації культурних заходів, які фактично не надавалися.