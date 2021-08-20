Золоту передрекли перевагу над біткоїном

Нестабільність біткоїну змусить інвесторів звернути увагу на золото, вважає глава гірничодобувної компанії Evolution Mining Джейк Кляйн. Перевага повернеться до дорогоцінного металу через те, що криптовалюта не змогла захистити вкладників від інфляції, повідомляє "Лента.ру".

За словами Джейка Кляйна, оптимістично налаштовані інвестори розглядають біткоїн як «цифрове золото» і засіб захисту від інфляції, чекаючи, що з часом він тільки подорожчає. Наприклад, інвестор-мільярдер Кевін О'Лірі сказав, що «біткоїн завжди буде золотом», а Ethereum - «сріблом» . Однак в цьому році ціни як на біткоїн, так і на золото сильно коливалися.

Кляйн вважає, що біткоїну ще належить пройти "довгий шлях", перш ніж він доведе свою «довговічність і безпеку». Золото славиться цими характеристиками вже протягом 70 років. Глава Evolution Mining не самотній в цій думці. Коли до середини серпня ціни на золото впали, менеджер інвестиційного фонду Livermore Девід Нойхаузер назвав це «чудовою можливістю для покупок» для інвесторів. А засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо, незважаючи на те, що володіє певною кількістю криптовалюти, заявив: «Якщо ви приставите пістолет до моєї голови і скажете, що у мене залишиться лише щось одне, я б вибрав золото».

За 14 і 15 серпня ціна біткоїну перевищила 48 тисяч доларів - це найвищий рівень з травня. Однак стрибок пішов за розпродажами валюти в червні і липні, коли її вартість впала нижче 30 тисяч доларів.

У 2021 році ціни на золото також коливалися. З рівня вище 1900 доларів в січні вартість знизилася до суми приблизно в 1700 доларів в березні. У червні ціна знову повернулася до позначки в 1900 доларів, а в серпні впала до рівня близько 1700 доларів.