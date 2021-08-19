Таліби спалили парк розваг через "ідолопоклонницькі статуї"
Представники руху "Талібан" спалили парк розваг в місті Шибарган через "ідолопоклонницькиі статуї", які перебували там, повідомляє Українські Новини.
Бойовики підпалили зони відпочинку в північному місті Шибарган, де проводилися спортивні та культурні заходи для дітей. Як повідомляє видання DailyMail, на території парку знаходилися статуї, які не відповідають релігійних вірувань талібів.
"Згідно з місцевими повідомленнями, таліби заперечували проти статуй на території парку розваг, які, як вони стверджували, були ідолопоклонниками відповідно до їх тлумаченням ісламу", - йдеться в повідомленні.
Раніше в мережі з'явилося відео з талібами, які катаються на автодромі і каруселях.