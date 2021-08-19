Таліби спалили парк розваг через "ідолопоклонницькі статуї"

Представники руху "Талібан" спалили парк розваг в місті Шибарган через "ідолопоклонницькиі статуї", які перебували там, повідомляє Українські Новини.

Бойовики підпалили зони відпочинку в північному місті Шибарган, де проводилися спортивні та культурні заходи для дітей. Як повідомляє видання DailyMail, на території парку знаходилися статуї, які не відповідають релігійних вірувань талібів.

"Згідно з місцевими повідомленнями, таліби заперечували проти статуй на території парку розваг, які, як вони стверджували, були ідолопоклонниками відповідно до їх тлумаченням ісламу", - йдеться в повідомленні.

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За два дні Таліби підірвали статую Абдул Алі Мазарі в Баміані, якого вони вбили в 1995, спалили парк атракціонів, відкрили вогонь по протестуючих вийшли з прапором в Джелалабаді

Хто сказав, що на цей раз Талібан змінився? pic.twitter.com/GN8yOxVy3i - Спостерігач. ™ (@ Nablyudatel2Tm) August 18, 2021

Раніше в мережі з'явилося відео з талібами, які катаються на автодромі і каруселях.