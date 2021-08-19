У Чернігові пенсіонер погрожував підпалити себе в газконторі
У четвер, 18 серпня, в Чернігові 61-річний чоловік намагався спалити себе заживо через проблеми з газопостачальної компанією.
Пенсіонер в приміщенні компанії, яка обслуговує споживачів газом, облив вхід в офіс пальним і погрожував спалити і будівляю, і себе.
Після дзвінка наляканих співробітників компанії на місце події прибули патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група, а також керівництво Чернігівського районного управління поліції.
Правоохоронці силою відібрали у чоловіка сірники і горючу речовину.
Літній чоловік, коли трохи заспокоївся, пояснив поліції, що зважився на такий крок через відключення газопостачання в будинку. Тому він взяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля установи.